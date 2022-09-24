Знищення іранських дронів та звільнення Яцковки на Донеччині: що відбувається на 213-й день війни (онлайн)
Українські зенітники за день збили в районі Одеси 6 російських дронів іранського виробництва Shahed-136 та один Mohajer-6.
Україна позбавила посла Ірану акредитації і скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві.
Сили оборони України звільнили село Яцьківка в Донецькій області.
Росія розпочала проведення псевдореферендумів в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. ЄС у відповідь готує нові санкції проти Росії.
В Ізюмі завершили ексгумацію з місця масового поховання, загалом дістали 436 тіл.
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