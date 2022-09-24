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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Знищення іранських дронів та звільнення Яцковки на Донеччині: що відбувається на 213-й день війни (онлайн)

Знищення іранських дронів та звільнення Яцковки на Донеччині: що відбувається на 213-й день війни (онлайн)

Українські зенітники за день збили в районі Одеси 6 російських дронів іранського виробництва Shahed-136 та один Mohajer-6.

Україна позбавила посла Ірану акредитації і скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві.

Сили оборони України звільнили село Яцьківка в Донецькій області.

Росія розпочала проведення псевдореферендумів в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. ЄС у відповідь готує нові санкції проти Росії.

В Ізюмі завершили ексгумацію з місця масового поховання, загалом дістали 436 тіл.

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00:06 - 24 вересня

Telegram почав блокувати канали російських пропагандистів.

На вимогу Apple і Google Telegram заблокував кілька проросійських новинних каналів, повідомляє Радіо свобода.

Серед них канал Азаренка, журналіста RT Придибайла, ДШРГ Русич та інші. Хтось позбувся користувачів з iOS, хтось каналу повністю.

Також про блокування “патріотичних” каналів заявило Мінцифри Білорусі.

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