Знищення іранських дронів та звільнення Яцковки на Донеччині: що відбувається на 213-й день війни (онлайн)

Українські зенітники за день збили в районі Одеси 6 російських дронів іранського виробництва Shahed-136 та один Mohajer-6.

Україна позбавила посла Ірану акредитації і скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві.

Сили оборони України звільнили село Яцьківка в Донецькій області.

Росія розпочала проведення псевдореферендумів в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. ЄС у відповідь готує нові санкції проти Росії.

В Ізюмі завершили ексгумацію з місця масового поховання, загалом дістали 436 тіл.