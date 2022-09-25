Два-три комплекси NASAMS або Iris-T повністю закриють небо над Києвом – експерт

Вересень, 25 в 9:15

Повністю закрити небо над Україною, на жаль, неможливо, оскільки виробники найкращих систем ППО дають 85% ефективності щодо збиття будь-яких літальних апаратів, включно з ракетами.

Про це в ефірі телемарафону заявив фахівець з озброєння Олександр Кочетков.

– Проте, щоб перекрити, наприклад, Київ, треба два-три комплекси типу NASAMS або Iris-T. Це обідейться приблизно у $150-200 млн. Якщо порівняти з тим, які суми витрачають наші союзники на утримання наших біженців – це неспівставні суми. Вони на порядок більші з тим, щоб надати нам протиповітряну оборону і створити умови, щоб люди поверталися і починали працювати в Україні, – пояснив експерт.

Більш того, на його думку, Україна може виробляти елементи ППО разом з союзниками, оскільки володіє для цього унікальною базою, і зміцнювати таким чином свою економіку у такий складний час.

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ППО Iris-T – це ракета класу повітря-повітря малої дальності. Вона оснащена інфрачервоною голівкою самонаведення. Дальність пуску становить приблизно 25 км.

NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах, радіус його дії до 40 км.