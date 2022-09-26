Мобілізація скосить всіх. В РФ призивають інтелігенцію та бізнесменів

Вересень, 26 в 15:29

У Росії після підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про мобілізацію повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів та промислових підприємств-гігантів.

– За оцінками воєнної розвідки України, після підписання президентом країни-окупанта указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах значно зміниться. Повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів Росії та промислових підприємств-гігантів. Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему, – інформує ГУР Міноборони України.

Крім того, повідомляється, що в результаті війни в Україні керівництво РФ вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів.

Серед вбитих російських солдатів трохи менш ніж 40% є представниками неслов’янських етнічних груп.

Зараз дивляться

У п’ятірку регіонів з найбільшою кількістю жертв увійшли:

Республіки Дагестан;

Бурятія,

Краснодарський край,

Башкортостан;

Волгоградська область.

До того ж, число загиблих військоих з бідних регіонів, де і проживають етнічні спільноти, значно вища, ніж з розвинених.