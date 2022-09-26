Мобілізація скосить всіх. В РФ призивають інтелігенцію та бізнесменів
У Росії після підписання президентом РФ Володимиром Путіним указу про мобілізацію повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів та промислових підприємств-гігантів.
– За оцінками воєнної розвідки України, після підписання президентом країни-окупанта указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах значно зміниться. Повістки отримують тисячі представників інтелігенції та приватного бізнесу з центральних регіонів Росії та промислових підприємств-гігантів. Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему, – інформує ГУР Міноборони України.
Крім того, повідомляється, що в результаті війни в Україні керівництво РФ вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів.
Серед вбитих російських солдатів трохи менш ніж 40% є представниками неслов’янських етнічних груп.
У п’ятірку регіонів з найбільшою кількістю жертв увійшли:
- Республіки Дагестан;
- Бурятія,
- Краснодарський край,
- Башкортостан;
- Волгоградська область.
До того ж, число загиблих військоих з бідних регіонів, де і проживають етнічні спільноти, значно вища, ніж з розвинених.