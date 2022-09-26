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Факти / Надзвичайні події

На Одещині дрони-камікадзе влучили у склад боєприпасів: триває пожежа, людей евакуюють

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Одещині дрони-камікадзе влучили у склад боєприпасів: триває пожежа, людей евакуюють

Вночі військовий об’єкт на Одещині атакували дрони-камікадзе.

Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування Південь.

Один ворожий дрон знищили українські сили протиповітряної оборони. Два – влучили в об’єкт військової інфраструктури, внаслідок чого сталася масштабна пожежа, триває детонація боєприпасів.

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Наразі триває евакуація місцевого населення та ліквідація займання.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 26 вересня на Одещині, у Миколаєві та Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 215-й день.

Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь

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