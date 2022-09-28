Обстріли Харкова та результати псевдореферендумів: що відбувається на 217-й день війни (онлайн)
Росіяни увечері стріляли ракетами Х-59 по Одеській області та Кривому Рогу, але ракети збили.
У Харкові виникли проблеми з енергопостачанням після вечірнього обстрілу міста росіянами.
Вранці окупанти обстріляли Запоріжжя 10 ракетами С-300, виникли проблеми з енергопостачанням.
За даними Генштабу, ЗСУ відбили низку атак росіян на Донеччині, збили літак та п’ять дронів.
Голова Харківської ОВА та ГУР Міноборони підтвердили звільнення Куп’янська-Вузлового.
Очільники окупаційних адміністрацій на захоплених РФ територіях оголосили результати своїх псевдореферендумів за включення цих територій до складу Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Так, за включення так званої ДНР до складу РФ нібито проголосували 98,42% жителів, окупованої частини Запорізької області — 93,11%, окупованої частини Херсонської області — 87,05%, так званої ДНР — 98,69% жителів.
Нагадаємо, що фейкові “референдуми” відбувалися під контролем російських військових, які супроводжували членів виборчих комісій під час псевдоголосування як у приватних помешканнях, так і на дільницях.
Міністерство закордонних справ Польщі рекомендує не здійснювати будь-які поїздки в Російську Федерацію у зв’язку з війною на Україні і визнанням польською владою РФ недружньою державою.
– У зв’язку з істотно скороченим числом дипломатичного і консульського персоналу Польщі в Росії можливість надання прямої консульської допомоги польським громадянам вкрай обмежена, — йдеться у повідомленні МЗС Польщі.
Апарат РНБО незабаром опублікує інструкцію на випадок застосування РФ ядерної зброї. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Радіо Свобода.
– Мова йде про тактичну зброю. Якщо вона буде застосовуватися, на сьогодні є певні процедури. У нас в апараті РНБО є розроблена інструкція, яку ми найближчими днями спробуємо максимально оприлюднити, – сказав він.
Водночас Данілов зазначив, що ядерні держави взяли на себе зобов’язання не допустити застосування ядерної зброї.