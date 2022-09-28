23:59 -

Очільники окупаційних адміністрацій на захоплених РФ територіях оголосили результати своїх псевдореферендумів за включення цих територій до складу Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, за включення так званої ДНР до складу РФ нібито проголосували 98,42% жителів, окупованої частини Запорізької області — 93,11%, окупованої частини Херсонської області — 87,05%, так званої ДНР — 98,69% жителів.

Нагадаємо, що фейкові “референдуми” відбувалися під контролем російських військових, які супроводжували членів виборчих комісій під час псевдоголосування як у приватних помешканнях, так і на дільницях.