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Кількість вибухів у Криму може збільшитися – прогноз військового експерта

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кількість вибухів у Криму може збільшитися – прогноз військового експерта
Фото: Факти ICTV

Вибухи у тимчасово окупованому Криму можуть відбутися у майбутньому. Найімовірніше, Україні доведеться здійснити нестандартну тактику, щоб позбавити Росію можливості зберігати контроль над Донбасом та Кримським півостровом.

Про це заявив директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонівського інституту в США Браян Кларк. На його думку, “бавовна” у Криму – це не та річ, яку міг би організувати місцевий житель.

Зараз дивляться

– Я думаю, що це тенденція, за якою ми спостерігатимемо в майбутньому ще частіше. Україна веде боротьбу з Росією переважно без великої підтримки з боку НАТО та інших союзників. Україні доведеться піти на цю нестандартну тактику, щоб підірвати здатність Росії зберегти контроль над Донбасом, а також над Кримом, – переконаний він.

Кларк вважає, що у виконавців вибухів у Криму беззаперечно була військова система. Вони оминули лінію фронту, проникли на склади озброєння та бази російської армії, атакувавши ключові військові ресурси, зазначив він.

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Джерело: Радіо Свобода
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