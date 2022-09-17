Кількість вибухів у Криму може збільшитися – прогноз військового експерта

Вересень, 17 в 20:02

Вибухи у тимчасово окупованому Криму можуть відбутися у майбутньому. Найімовірніше, Україні доведеться здійснити нестандартну тактику, щоб позбавити Росію можливості зберігати контроль над Донбасом та Кримським півостровом.

Про це заявив директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонівського інституту в США Браян Кларк. На його думку, “бавовна” у Криму – це не та річ, яку міг би організувати місцевий житель.

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– Я думаю, що це тенденція, за якою ми спостерігатимемо в майбутньому ще частіше. Україна веде боротьбу з Росією переважно без великої підтримки з боку НАТО та інших союзників. Україні доведеться піти на цю нестандартну тактику, щоб підірвати здатність Росії зберегти контроль над Донбасом, а також над Кримом, – переконаний він.

Кларк вважає, що у виконавців вибухів у Криму беззаперечно була військова система. Вони оминули лінію фронту, проникли на склади озброєння та бази російської армії, атакувавши ключові військові ресурси, зазначив він.