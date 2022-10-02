Жовтень, 02 в 17:01

Німеччина, Данія та Норвегія замовили для України партію далекобійних озброєнь. Зокрема, міністерство оборони Словаччини оголосило про постачання 16 словацьких гаубиць Zuzana-2.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Їхні поставки, згідно з опублікованими даними, розпочнуться наступного року.

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Таке рішення прийняли після закликів України підтримати її важчим озброєнням, що допоможе розвинути нещодавні успіхи на полі бою.

– Щойно підписав угоду з Данією, Німеччиною, Норвегією, які профінансують виробництво 16 сучасних 155 мм гаубиць Zuzana2 для України на суму 92 мільйони євро, – написав Надь у Твіттері.

Словацьке видання Dennik N стверджує, що замовлення буде розміщено на словацькому державному підприємстві Konstrukta Defense у м. Дубниця-над-Вагом. Вартість гаубиць, які ще належить зробити, складе 92 млн євро.

Zuzana-2 – гаубиці, які здатні випускати шість снарядів за хвилину на відстань до 40 км. Вони будуть вироблятись у Словаччині. Три країни витратять на системи 92 мільйони євро.

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Фото: Ярослав Надь