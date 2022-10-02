Октябрь, 02 в 17:01

Германия, Дания и Норвегия заказали Украине партию дальнобойных вооружений. В частности, министерство обороны Словакии объявило о поставках 16 словацких гаубиц Zuzana-2.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Их поставки, согласно опубликованным данным, начнутся в следующем году.

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Такое решение приняли после призывов Украины поддержать ее более тяжелым вооружением, что поможет развить недавние успехи на поле боя.

– Только подписал соглашение с Данией, Германией, Норвегией, которые профинансируют производство 16 современных 155 мм гаубиц Zuzana2 для Украины на сумму 92 миллиона евро, – написал Надь в Твиттере.

Словацкое издание Dennik N утверждает, что заказ будет размещен на словацком государственном предприятии Konstrukta Defense в г. Дубница над Весом. Стоимость гаубиц, которые еще предстоит сделать, составит 92 млн евро.

Zuzana-2 – гаубицы, которые способны выпускать шесть снарядов в минуту на расстояние до 40 км. Они будут производиться в Словакии. Три страны потратят на системы 92 миллиона евро.

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Фото: Ярослав Надь