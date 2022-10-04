Менше ніж за добу українці зібрали на підручник з історії Ілону Маску понад 2,3 млн грн

Жовтень, 04 в 17:35

Українці менше ніж за добу зібрали 2,3 млн грн на підручник з історії американському бізнесмену Ілону Маску, який запропонував віддати Крим Росії.

– Збір на підручник з історії пану Ілону закрили! Загалом зібрали фантастичну суму у 2,3 млн грн. На ці кошти купимо сам підручник і партію рацій Motorola R7 для ЗСУ. Бо наші завжди мають рацію. А ми ще й посилимо їх стабільним і безпечним зв’язком! – написав на своїй сторінці у Telegram телеведучий та волонтер Сергій Притула.

Нагадаємо, 3 жовтня Ілон Маск висунув пропозицію віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні – залишитись нейтральною країною. Це неабияк обурило суспільство. Варто зазначити, що після пропозиції “мирного плану” акції Tesla впали майже на 9%.