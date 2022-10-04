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Факти / Україна

Пропустив багато уроків історії: як українці реагують на заяву Маска про Крим

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Скандальна заява американського мільярдера Ілона Маска щодо “мирного договору” між Україною та Росією обурила користувачів мережі.

Зокрема, на допис засновника компаній Tesla та Space X відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він запропонував Маску свої варіанти завершення війни в Україні:

  1. Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом.
  2. Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим.
  3. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу.

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Президент Володимир Зеленський також опублікував опитування у Twitter. Він запропонував користувачам обрати, який Ілон Маск їм подобається більше:

  • Котрий підтримує Україну?
  • Котрий підтримує Росію?

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник не став церемонитися з Маском, натомість просто його “послав”.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро запропонував бізнесмену ще одну формулу миру в Україні:

– Україна звільняє всю суверенну територію. Росія буде деколонізована, демілітаризована та денуклеаризована, – написав він.

Телеведучий та волонтер Сергій Притула зазначив, що, схоже, Маск пропустив багато уроків історії.

– Ілоне, чоловіче. Здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські, – написав Притула.

Свою відповідь на заяву Маска також оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

– Наступного разу, коли мені потрібен буде сантехнік, я зателефоную Ілону Маску. Він не займається сантехнікою?! Тоді в чому справа, чому він говорить про міжнародні відносини та внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік краще, ніж думки Маска щодо незаконно окупованих територій іноземної держави, – написав він.

– Кожен російський солдат йде до біса з української землі, включно з Кримом. Україну приймають до НАТО якомога швидше.️ Володимира Путіна та його старших генералів судять за військові злочини в Гаазі, – написав журналіст зі США Сет Абрамсон.

Водночас очільник Офісу президента України Андрій Єрмак радить українцям спрямувати енергію на донати для ЗСУ, а не на заяви Маска.

Зазначимо, раніше Ілон Маск запропонував віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною.

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