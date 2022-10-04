Жовтень, 03 в 21:49

Скандальна заява американського мільярдера Ілона Маска щодо “мирного договору” між Україною та Росією обурила користувачів мережі.

Зокрема, на допис засновника компаній Tesla та Space X відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він запропонував Маску свої варіанти завершення війни в Україні:

Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу.

.@elonmusk, є краща пропозиція. 1. ???????? звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. 2. ???????? проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. 3. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

Зараз дивляться

Президент Володимир Зеленський також опублікував опитування у Twitter. Він запропонував користувачам обрати, який Ілон Маск їм подобається більше:

Котрий підтримує Україну?

Котрий підтримує Росію?

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник не став церемонитися з Маском, натомість просто його “послав”.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро запропонував бізнесмену ще одну формулу миру в Україні:

– Україна звільняє всю суверенну територію. Росія буде деколонізована, демілітаризована та денуклеаризована, – написав він.

Ukraine-Russia Peace: – Ukraine liberates all its sovereign territory – Russia decolonizes, demilitarizes, and denuclearizes — Paul Massaro (@apmassaro3) October 3, 2022

Телеведучий та волонтер Сергій Притула зазначив, що, схоже, Маск пропустив багато уроків історії.

– Ілоне, чоловіче. Здається, ви пропустили багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях. Ваші пропозиції схожі на путінські, – написав Притула.

Свою відповідь на заяву Маска також оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

– Наступного разу, коли мені потрібен буде сантехнік, я зателефоную Ілону Маску. Він не займається сантехнікою?! Тоді в чому справа, чому він говорить про міжнародні відносини та внутрішнє право? До речі, хороший сантехнік краще, ніж думки Маска щодо незаконно окупованих територій іноземної держави, – написав він.

Next time I need a plumber I call @elonmusk He doesn’t do plumbing?! Then what the heck’s the matter, why does he speak of international relations and internl law? Btw a good plumber is better than Musk’s secondhand opinions on illegally occupied territories of a foreign nation https://t.co/iuEprQUmI4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 3, 2022

– Кожен російський солдат йде до біса з української землі, включно з Кримом. Україну приймають до НАТО якомога швидше.️ Володимира Путіна та його старших генералів судять за військові злочини в Гаазі, – написав журналіст зі США Сет Абрамсон.

(POLL) In response to the recent proposal by @ElonMusk, here’s my own. UKRAINE-RUSSIA PEACE: 1️⃣ Every Russian soldier gets the hell off Ukrainian soil, including Crimea.

2️⃣ Ukraine admitted to NATO ASAP.

3️⃣ Vladimir Putin and his top generals tried for war crimes at The Hague. — Seth Abramson (@SethAbramson) October 3, 2022

Водночас очільник Офісу президента України Андрій Єрмак радить українцям спрямувати енергію на донати для ЗСУ, а не на заяви Маска.

Зазначимо, раніше Ілон Маск запропонував віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною.