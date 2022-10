Скандальна заява американського мільярдера Ілона Маска щодо “мирного договору” між Україною та Росією обурила користувачів мережі.

Зокрема, на допис засновника компаній Tesla та Space X відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він запропонував Маску свої варіанти завершення війни в Україні:

Президент Володимир Зеленський також опублікував опитування у Twitter. Він запропонував користувачам обрати, який Ілон Маск їм подобається більше:

Which @elonmusk do you like more?

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник не став церемонитися з Маском, натомість просто його “послав”.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро запропонував бізнесмену ще одну формулу миру в Україні:

Телеведучий та волонтер Сергій Притула зазначив, що, схоже, Маск пропустив багато уроків історії.

Свою відповідь на заяву Маска також оприлюднив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Next time I need a plumber I call @elonmusk He doesn’t do plumbing?! Then what the heck’s the matter, why does he speak of international relations and internl law? Btw a good plumber is better than Musk’s secondhand opinions on illegally occupied territories of a foreign nation https://t.co/iuEprQUmI4

– Кожен російський солдат йде до біса з української землі, включно з Кримом. Україну приймають до НАТО якомога швидше.️ Володимира Путіна та його старших генералів судять за військові злочини в Гаазі, – написав журналіст зі США Сет Абрамсон.

(POLL) In response to the recent proposal by @ElonMusk, here’s my own.

UKRAINE-RUSSIA PEACE:

1️⃣ Every Russian soldier gets the hell off Ukrainian soil, including Crimea.

2️⃣ Ukraine admitted to NATO ASAP.

3️⃣ Vladimir Putin and his top generals tried for war crimes at The Hague.

— Seth Abramson (@SethAbramson) October 3, 2022