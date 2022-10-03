“Мирний договір”: Ілон Маск запропонував віддати Крим росіянам
Американський бізнесмен Ілон Маск запропонував віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною.
Свій варіант “мирного договору” засновник компаній Tesla та Space X оприлюднив на сторінці у Twitter. До нього входять такі пункти:
- Повторення референдумів у тимчасово окупованих територіях, але під наглядом ООН. Росія має піти, якщо на те буде воля народу.
- Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 (до помилки Хрущова).
- Водопостачання у Крим має бути забезпечене.
- Україна залишиться нейтральною.
Ukraine-Russia Peace:
– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.
– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).
– Water supply to Crimea assured.
– Ukraine remains neutral.
— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
До свого твіту Ілон Маск додав голосування з двома варіантами відповідей: Так або Ні.
– Досить імовірно, що врешті-решт так і буде – питання лише в тому, скільки людей помре до цього. Також варто відзначити, що можливим, хоча і малоймовірним результатом цього конфлікту є ядерна війна, – написав окремим дописом американський бізнесмен.
Згодом Маск оприлюднив допис, в якому запропонував проголосувати, чи мають жителі Криму та Донеччини самостійно вирішувати, кому належать тимчасово окуповані території України.
Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine
— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
Зазначимо, що після пропозиції “мирного плану” акції Tesla впали майже на 9%.