Жовтень, 03 в 20:55

Американський бізнесмен Ілон Маск запропонував віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною.

Свій варіант “мирного договору” засновник компаній Tesla та Space X оприлюднив на сторінці у Twitter. До нього входять такі пункти:

Повторення референдумів у тимчасово окупованих територіях, але під наглядом ООН. Росія має піти, якщо на те буде воля народу.

Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 (до помилки Хрущова).

Водопостачання у Крим має бути забезпечене.

Україна залишиться нейтральною.

Ukraine-Russia Peace: – Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people. – Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake). – Water supply to Crimea assured. – Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

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До свого твіту Ілон Маск додав голосування з двома варіантами відповідей: Так або Ні.

– Досить імовірно, що врешті-решт так і буде – питання лише в тому, скільки людей помре до цього. Також варто відзначити, що можливим, хоча і малоймовірним результатом цього конфлікту є ядерна війна, – написав окремим дописом американський бізнесмен.

Згодом Маск оприлюднив допис, в якому запропонував проголосувати, чи мають жителі Криму та Донеччини самостійно вирішувати, кому належать тимчасово окуповані території України.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Зазначимо, що після пропозиції “мирного плану” акції Tesla впали майже на 9%.