Американський бізнесмен Ілон Маск запропонував віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною.

Свій варіант “мирного договору” засновник компаній Tesla та Space X оприлюднив на сторінці у Twitter. До нього входять такі пункти:

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022