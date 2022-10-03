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Факти / Україна

“Мирний договір”: Ілон Маск запропонував віддати Крим росіянам

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Американський бізнесмен Ілон Маск запропонував віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною.

Свій варіант “мирного договору” засновник компаній Tesla та Space X оприлюднив на сторінці у Twitter. До нього входять такі пункти:

  • Повторення референдумів у тимчасово окупованих територіях, але під наглядом ООН. Росія має піти, якщо на те буде воля народу.
  • Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 (до помилки Хрущова).
  • Водопостачання у Крим має бути забезпечене.
  • Україна залишиться нейтральною.

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До свого твіту Ілон Маск додав голосування з двома варіантами відповідей: Так або Ні.

– Досить імовірно, що врешті-решт так і буде – питання лише в тому, скільки людей помре до цього. Також варто відзначити, що можливим, хоча і малоймовірним результатом цього конфлікту є ядерна війна, – написав окремим дописом американський бізнесмен.

Згодом Маск оприлюднив допис, в якому запропонував проголосувати, чи мають жителі Криму та Донеччини самостійно вирішувати, кому належать тимчасово окуповані території України.

Зазначимо, що після пропозиції “мирного плану” акції Tesla впали майже на 9%.

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