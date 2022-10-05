Світовий банк спрогнозував зростання ВВП України у 2023-2024 роках

Жовтень, 04 в 21:32

Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2,1% до 3,3%.

Про це йдеться у звіті Economic outlook.

Крім того, Світовий банк більш оптимістично оцінив падіння економіки України в цьому році з 45,1% у серпні до 35% зараз.

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Зазначається, що у 2024 році зростання ВВП очікується на рівні 4,1%, а економіка почне відновлюватись вже у 2023 році. Проте зростання залишиться слабким, а зусилля з відновлення наберуть обертів до кінця прогнозованого періоду.

Світовий банк очікує, що наслідки війни будуть відчутні у довгостроковій перспективі, оскільки економічна діяльність буде підірвана руйнуванням виробничих потужностей, збитком для орних земель та скороченням пропозиції робочої сили, особливо якщо переселенці не повернуться.

Такий сценарій все більше ймовірний, оскільки війна стає все більш небезпечною і затягується, а біженці налагоджують своє життя в країнах, які їх приймають.

Прогнозується, що бідність в Україні зросте з 5,5% у 2021 році до 25% у 2022 році з високими ризиками погіршення оцінки, якщо ситуація з війною та енергетичною безпекою погіршиться.