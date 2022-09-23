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Повернення акцизу: як зміняться ціни на пальне в Україні

Валентина Чорна редакторка стрічки

Після повернення акцизного податку на пальне ціни на нафтопродукти в Україні не зміняться.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра фінансів Денис Кудін.

За його словами, зараз вдалий час для часткового повернення акцизів, оскільки на українському ринку намітилася тенденція до зниження ціни.

– Ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок до уже існуючої ціни, і ціну піднімати не будуть. Відповідно зростання цін на нафтропродукти в найближчій перспективі ми не очікуємо, – сказав Кудін.

Заступник міністра фінансів зазначив, що на світовому ринку ціна на нафту пішла вниз. Якщо у червні вона сягала $120, то сьогодні – $88.

– Світова спільнота отримала велику інфляцію, здебільшого, за рахунок зростання цін на енергоносії. Уряди провідних країн світу зацікавилися цим питанням і почали шукати шляхи, яким чином понизити ціну. У ринковій еконоці є тільки один шлях – збільшити об’єм пропозиції. Відповідно, на тлі заяв Саудівської Аравії про збільшення видобутку, ціни пішли вниз. Цей фактор і дає нам можливість отримати потенційне зниження собівартості. Другий фактор – національна валюта. При збереженні фіксованого курсу ми не прогнозуємо подальших коливань, – пояснив Кудін.

Нагадаємо, що 21 вересня Верховна Рада України остаточно повернула акцизний податок на пальне, який був скасований у березні цього року, після початку повномасштабної війни.

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