Генсек НАТО Столтенберг отримав заявку України щодо членства в Альянсі – ОП

Жовтень, 04 в 19:32

Генсек НАТО Єнс Столтенберг отримав заявку України щодо вступу до Альянсу.

Про це на брифінгу заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

– На сьогодні генеральний секретар (НАТО Єнс Столтенберг, – Ред.) отримав заявку офіційно шляхом ноти від України, і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі, – каже він.

Також він зазначив, що президенти дев’яти країн-членів НАТО – Естонії, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Чорногорії, – підтримали рішення України щодо вступу до Альянсу.

Зараз дивляться

– Коли Україна заявляє про те, що рухатиметься в НАТО за прискореною процедурою, це означає, що на сьогодні, враховуючи досвід таких країн, як Швеція та Фінляндія, Україна розраховує на те, що рух до членства в НАТО продовжуватиметься без застосування інструменту Плану дій щодо членства, яке досі було одним із обов’язкових елементів, – пояснив Жовква.

Заступник керівника ОП наголосив, що зараз президент і дипломатична служба ведуть переговори з державами-членами НАТО, щоб заявка України “набула практичного розгляду”.