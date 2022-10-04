Жовтень, 04 в 16:15

Найближчим часом жителів Луганської області попросять евакуюватися через контрнаступ Збройних сил України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що після деокупації жителів не будуть надовго пускати на територію великих міст. Причина полягає в неможливості провести опалювальний сезон.

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– Найближчим часом ми будемо звертатися до людей з проханням виїхати з великих міст в інші населені пункти, де вони зможуть перечекати контрнаступ. У великі міста, такі як Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, після деокупації ми не будемо вільно пускати людей. Опалювальний сезон там неможливо забезпечити — все розбито, – повідомив Гайдай.

За словами очільника ОВА, з усіх тимчасово захоплених міст найкраща ситуація в Рубіжному, оскільки там кілька років тому забезпечили децентралізацію опалення.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай