Як вибух на Кримському мосту вплине на хід війни – 5 наслідків

Жовтень, 08 в 20:56

8 жовтня близько 06:00 пролунав вибух на Кримському мосту, після чого виникла пожежа. Як це позначиться на подіях в Україні та на ході війни – думки українських та іноземних експертів читайте далі у матеріалі.

Ускладнення логістики

Екскомандувач сил НАТО Марк Гертлінг вважає, що ця подія відіграє важливе значення для перебігу війни Росії проти України. Пошкодження мосту значно ускладнює логістику РФ, яка перекидала свої війська для залучення додаткових сил і резервів.

Таку ж думку висловив і військовий експерт Олександр Мусієнко:

Зараз дивляться

– Чому це (вибух на мосту, – Ред.) важливо для нас? Треба розуміти, що приблизно 75% забезпечення угруповання російських військ на окупованих теренах Півдня України здійснювалося через окупований Крим, зокрема через цей Кримський міст, – зазначив він.

Падіння авторитету Путіна

Ветеран батальйону Айдар Євген Дикий вважає, що вибухи на Кримському мосту – це велика моральна перемога для України. Це величезна військово-політичної втрата для Кремля.

– Достатньо подивитися, що відбувається на півострові. Евакуація людей з Києва 24 лютого виглядала менш панічною, ніж те, що відбувається зараз там. У ворожих тилах – паніка, спроби масового виїзду на паромній переправі, – каже він.

Зі свого боку Гертлінг також вважає, що це зменшить рівень довіри до президента РФ Володимира Путіна.

– Якщо нас вразив відтік росіян після нещодавньої атаки на авіаційну базу, тепер охочих виїхати з Криму ще більше. Нестача довіри Путіну та його війську зросте, – переконаний колишній командувач сил НАТО.

Великий прорив у стіні брехні Путіна

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що медійне значення має те, що Кримський міст горить.

– Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині і вибух цистерни на Кримському мосту – це, безумовно, великі прориви в стіні брехні, яка була побудована в РФ. З того, що я зараз бачу по російських каналах, у них реально паніка. Головний посил, який зараз звучить – це те, що війська РФ опинилися в логістичному оточенні. Це не може не тішити нас, оскільки сіятиме певну паніку в російських військах, – пояснив Вадим Денисенко.

Ключ до деокупації півдня і Криму

Військовий експерт Олександр Мусієнко впевнений, що вибух на мосту стане “ключем для деокупації півдня України загалом, в тому числі і окупованого Криму”.

– Пошкодження мосту також унеможливить перекидання в Крим мобілізованих з Росії, яких потім з півострова планували перевозити далі на Запорізький напрямок чи на лівобережжя Херсонщини, – каже Мусієнко.

Збільшення ракетних ударів

Ветеран батальйону Айдар Євген Дикий попереджає, що це може спричинити збільшення ракетних ударів РФ по Україні.

– Відповідь буде десь у цивільному просторі, через день чи два варто очікувати дуже неприємних ударів по тилах і цивільному населенню, – додає він.

Фото: скрін з відео