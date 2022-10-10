Жовтень, 09 в 22:08

Для повного відновлення автомобільного полотна на Керченському мосту буде необхідно не менш ніж три-п’ять місяців.

З такою оцінкою в етері національного телемарафону виступив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

– Якщо говорити про автомобільну логістику, то, звичайно, заяви росіян про те, що вони протягом тижня-двох зможуть відремонтувати ці три прольоти, які впали, це брехня, абсолютна. За оцінками спеціалістів, тільки на виготовлення цих прольотів має піти не менше ніж місяць-півтора, – сказав радник глави МВС.

Денисенко каже, що найближчим часом у Керченській протоці розпочнеться негода і почне штормити, що фактично унеможливить проведення ремонтних робіт.

Зараз дивляться

– Далі почнеться період листопад-грудень-лютий. Це час, коли достатньо високого рівня шторми бувають в Керченській протоці. А робити ремонтні роботи в такі штормові дні фактично нереально. Тому реально говорити про те, що міст буде відновлено не раніше, ніж через три-п`ять місяців. Я маю на увазі автомобільне полотно, – сказав він.

Вадим Денисенко додав, що наразі невідомо, коли зможуть їздити товарні поїзди по залізничній ділянці мосту.

– Я так розумію, що вони найближчим часом почнуть обслідувати залізничне полотно. Від того, яке рішення буде прийнято, чи можна буде пускати товарні поїзди, чи не можна, і буде залежати, як далі виглядатиме залізнична логістика, – сказав Денисенко.

Вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня близько 06:00. На місці одразу виникла пожежа, кілька секцій мосту впало у воду.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.