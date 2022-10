Масований обстріл України: все, що відомо про удар по Києву та інших містах

Росія завдала масового ракетного удару по містах України у понеділок, 10 жовтня.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 11:34 РФ запустила по Україні 83 ракети, 43 з яких збили українські сили оборони. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окрім ракетних атак росіяни завдали авіаційних ударів із застосуванням 17 БПЛА типу Shahed 136 з території Білорусі та АР Крим.

У ДСНС повідомили, що станом на 15:30 одинадцять людей загинули внаслідок обстрілів. Наразі постраждали від ворожих атак по Україні 87 осіб.

Факти ICTV зібрали, що на цей момент відомо про ракетні обстріли України.

Зранку 10 жовтня російські окупанти завдали ракетних ударів по різних містах України. Під обстріл потрапили: Київ, Львів, Запоріжжя, Харків, Вінниця, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв.

Київ та область

Приблизно о 8:30 росіяни обстріляли Київ. Міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах. Відомо про влучання в об’єкти критичної інфраструктури, проїжджу частину та будинки.

Серед об’єктів, у які влучили російські ракети: дитячий майданчик у парку Шевченка, пішохідно-велосипедний міст, пошкоджено будівлі КНУ Шевченка, філармонію і два музеї, візовий відділ посольства Німеччини.

Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив, що одна з ракет влучила неподалік від Центрального залізничного вокзалу Києва, вибуховою хвилею розбило вікна, але вокзал працює.

Від ракетних ударів у Києві загинули п’ятеро людей, 51 постраждалий. Із них — 42 госпіталізовані до медзакладів міста.

Дніпропетровська область

У Дніпрі близько 8:25 пролунали кілька вибухів, згодом — ще серія. У Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі.

Без електрики опинилися близько 2 тис. жителів, наразі здебільшого електропостачання відновили.

Львівська область

РФ вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині. Перші звуки вибухів у місті та області було чутно о 09:15.

У місті та області є перебої з електроенергією та мобільним зв’язком. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ.

Харківська область

Росіяни вразили об’єкт енергетичної інфраструктури у Харкові. За попередніми даними, в об’єкт влучили три ракети. У різних районах міста та передмісті зникло світло.

У Харкові та області зникла електроенергія, частково немає води, є порушення в роботі інтернет-провайдерів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що електро- та водопостачання у місті та області “може бути відсутнє деякий час”.

Над Одеською областю збили три ракети та п’ять дронів-камікадзе. В Тернопільській області спрацювала ППО. Над Рівненщиною було збито дві ракети та один ворожий безпілотник, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.

У Хмельницькій області вранці було чутно вибухи. У Хмельницькому зникло електропостачання, пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури, але постраждалих немає. Відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, призупинене водопостачання, не працюють світлофори. Медичні заклади заживлені від власних дизель-генераторів.

В усіх районах Сумщини є перебої зі світлом. У Конотопі дві ракети влучили в об’єкт інфраструктури, є поранені.

Рашисти обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктури поблизу Бурштина на Івано-Франківщині. Удар по енергооб’єкту підтвердив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Рашисти обстріляли енергетичну інфраструктуру Житомира. За словами голови ОВА Віталія Бунечка, було випущено дві ракети, одна з яких була збита в районі нашого об’єкта критичної інфраструктури. Інша влучила в ціль, і частину області було знеструмлено.

В Тернопільській області спрацювала ППО. За словами начальника ОВА Володимира Труша, на Тернопільщині можливі перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Після 11:30 в Тернополі частково зникло електропостачання.

На Полтавщині звуки вибухів пролунали у Кременчуцькому районі. В області почалися перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, через відсутність електроенергії у Полтаві зупинилися тролейбуси.

Під час масованого ракетного удару в понеділок, 10 жовтня, сили ППО збили 45 російських ракет та дев’ять дронів-камікадзе. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Загалом станом на 11:40 ворог застосував по Україні понад 80 ракет. Росіяни атакували міста України з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.

Х-101, Х-555 окупанти запускали з Каспійського регіону з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети Калібр – із кораблів у Чорному морі. ОТРК Іскандер наземного базування – з різних напрямків.

Також ворог застосовує ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РСЗВ Торнадо-С.

Крім того, протиповітряною обороною знищено дев’ять дронів-камікадзе Shahed-136. У Міноборони повідомили, що іранські БПЛА запускали з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

Влада закликала українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00 у найближчі дні.

Про це повідомив голова енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Герус пояснив, що вечірній пік споживання пов’язаний зі споживанням домогосподарств. Відтак використання меншої кількості електроенергії “суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях”.

Перелік найбільш енерговитратних приладів: електрообігрівачі, бойлери, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник, праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосмок, комп’ютер та телевізор.

У ДТЕК повідомили, що у Києві та області сьогодні, 10 жовтня, відключать електропостачання приблизно на дві години.

Окупанти планували ракетні удари по Києву та інших містах України ще з початку жовтня. За даними української розвідки, вказівку з Кремля щодо підготовки масованих ракетних ударів росіяни отримали ще 2 та 3 жовтня.

За даними розвідки, 8 жовтня на аеродром Оленья з аеродрому Енгельс було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.

Міністерство оборони Росії після масованого ракетного удару по Україні вранці 10 жовтня заявило, що “мети досягнуто”.

Коментуючи ранкову ракетну атаку на Україну, Володимир Путін пригрозив “жорсткою відповіддю” у разі спроб проведення “терактів” на території Росії.

Диктатор заявив, що відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, створюваних РФ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав у телефонній розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою після російських обстрілів українських міст, що Альянс продовжуватиме підтримувати український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно.

Spoke with Foreign Minister @DmytroKuleba & condemned #Russia ‘s horrific & indiscriminate attacks on civilian infrastructure in #Ukraine . #NATO will continue supporting the brave Ukrainian people to fight back against the Kremlin’s aggression for as long as it takes.

Голова дипмісії Жозеп Боррель написав, що глибоко вражений нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України.

Він наголосив, що таким діям не місце у XXI столітті, та заявив, що рішуче засуджує ракетну атаку Кремля.

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine.

Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms.

We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022