Жовтень, 12 в 20:04

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти чотирьох осіб, серед яких експрезидент України Віктор Янукович, російський олігарх Олег Дерипаска та інші.

Про це йдеться в указі українського глави держави №694/2022, опублікованому на сайті президента.

– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2022 року Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), – йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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У додатку до указу вказано чотири особи. Серед них четвертий президент України Віктор Янукович, російський олігарх Олег Дерипаска, український олігарх Сергій Курченко та колишній регіонал Павло Лебедєв, який переховується від українських правоохоронців за причетність до розстрілів протестувальників під час Революції Гідності.

Щодо усіх чотирьох осіб терміном на 10 років запроваджено блокування активів, тобто тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.