Зеленський запропонував МВФ та Світовому банку створити фінансовий Рамштайн для України
Президент Володимир Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на зустріч підтримки України.
Про це він заявив під час виступу по відеозв’язку на щорічних зборах МВФ і Світового Банку.
Серед запропонованих кроків – створення фінансового формату на кшталт оборонної контактної групи Рамштайн, забезпечення відновлення української економіки та допомога громадянам України, а також створення механізму підтримки інвестицій.
Президент нагадав, що понад 100 російських ракет, випущених напередодні, зруйнували близько третини української енергетичної інфраструктури.
– Він (президент РФ Володимир Путін, – Ред.) не збирається зупинятися. Він витратить десятки і десятки мільярдів доларів, буде завдавати нових ударів, поки ми не схилимо Росію до миру з ним або без нього, – сказав Зеленський.
За словами українського лідера, створення координаційного формату з фінансової підтримки України на кшталт того, який був створений у Рамштайні щодо військової підтримки, було б корисною ініціативою.
– Було б добре створити постійну робочу групу, яка займеться фінансовою підтримкою України і працювала б як на рівні міжнародних організацій, так і окремих країн, – сказав Володимир Зеленський.
Він також запропонував забезпечити базові потреби українців.
– Друге. Забезпечення базових потреб людей. Ми очікуємо, що російські атаки будуть посилені, тому ми маємо посилити нашу співпрацю – відновити те, що було зруйноване, і забезпечити фінансову стабільність держави, – сказав президент.
Президент додав, що російське вторгнення призвело до падіння української економіки більш ніж на третину, як і доходи українців.
– У нас є дві головні фінансові потреби – $38 млрд для покриття дефіциту бюджету на наступний рік. Це включає зарплати, пенсії вчителям, соціальні виплати, що гарантувало б нашим людям виживання, – сказав Зеленський.
Український лідер зазначив, що Україні потрібні ще $17 млрд для відновлення критичної інфраструктури.
– Інші $17 млрд нам потрібні для відновлення критичної інфраструктури – школи, лікарні, критична транспортна та енергетична інфраструктура. Це – головна мета російських авіаударів, – сказав він.
Володимир Зеленський додав, що Україні потрібні цільові кредити в розмірі $2 млрд на відновлення енергоінфраструктури та відновлення українського експорту електроенергії в Європу. Водночас Україна потребує кредитів на закупівлю палива на майбутній опалювальний сезон на суму не менше ніж $5 млрд.
– Можливо, ми не використаємо всі ці кошти, але вони мають гарантувати стабільність, – сказав Зеленський.
Третій крок, запропонований президентом, передбачає створення спеціальних інструментів для підтримки інвестицій в Україну, щоб стимулювати економіку, нівелювати ризики інвестування в воюючу країну.