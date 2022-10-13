Жовтень, 13 в 1:42

Президент Володимир Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на зустріч підтримки України.

Про це він заявив під час виступу по відеозв’язку на щорічних зборах МВФ і Світового Банку.

Серед запропонованих кроків – створення фінансового формату на кшталт оборонної контактної групи Рамштайн, забезпечення відновлення української економіки та допомога громадянам України, а також створення механізму підтримки інвестицій.

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Президент нагадав, що понад 100 російських ракет, випущених напередодні, зруйнували близько третини української енергетичної інфраструктури.

– Він (президент РФ Володимир Путін, – Ред.) не збирається зупинятися. Він витратить десятки і десятки мільярдів доларів, буде завдавати нових ударів, поки ми не схилимо Росію до миру з ним або без нього, – сказав Зеленський.

За словами українського лідера, створення координаційного формату з фінансової підтримки України на кшталт того, який був створений у Рамштайні щодо військової підтримки, було б корисною ініціативою.

– Було б добре створити постійну робочу групу, яка займеться фінансовою підтримкою України і працювала б як на рівні міжнародних організацій, так і окремих країн, – сказав Володимир Зеленський.

Він також запропонував забезпечити базові потреби українців.

– Друге. Забезпечення базових потреб людей. Ми очікуємо, що російські атаки будуть посилені, тому ми маємо посилити нашу співпрацю – відновити те, що було зруйноване, і забезпечити фінансову стабільність держави, – сказав президент.

Президент додав, що російське вторгнення призвело до падіння української економіки більш ніж на третину, як і доходи українців.

– У нас є дві головні фінансові потреби – $38 млрд для покриття дефіциту бюджету на наступний рік. Це включає зарплати, пенсії вчителям, соціальні виплати, що гарантувало б нашим людям виживання, – сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що Україні потрібні ще $17 млрд для відновлення критичної інфраструктури.

– Інші $17 млрд нам потрібні для відновлення критичної інфраструктури – школи, лікарні, критична транспортна та енергетична інфраструктура. Це – головна мета російських авіаударів, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що Україні потрібні цільові кредити в розмірі $2 млрд на відновлення енергоінфраструктури та відновлення українського експорту електроенергії в Європу. Водночас Україна потребує кредитів на закупівлю палива на майбутній опалювальний сезон на суму не менше ніж $5 млрд.

– Можливо, ми не використаємо всі ці кошти, але вони мають гарантувати стабільність, – сказав Зеленський.

Третій крок, запропонований президентом, передбачає створення спеціальних інструментів для підтримки інвестицій в Україну, щоб стимулювати економіку, нівелювати ризики інвестування в воюючу країну.