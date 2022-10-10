Ні ядерна, ні звичайна ескалація не допоможе, Путін не виграє війну – ISW

Жовтень, 10 в 7:08

Вибух на Кримському мосту, провали російських військових та проблеми з мобілізацією викликали пряму критику президента Росії Володимира Путіна з боку прихильників радикальних дій щодо України.

Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські військові кореспонденти розкритикували Путіна та Кремль за нездатність прямо реагувати на важливі події, зазначивши, що складно згуртуватися навколо президента, коли його уряд покладається на таємність.

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Як пишуть аналітики, дехто з них звинувачує президента РФ, що він не звертав уваги на низку провалів у війні, зокрема на потоплення крейсера Москва. Також Путіна закликають помститися за вибух на мосту через Керченську протоку, інакше його мовчання буде сприйнято за “слабкість”. Також розкритикували мовчання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва після вибуху на мості. Раніше він заявляв, що атака на Кримський міст буде “червоною лінією”.

Критика з боку провоєнного табору може вказувати на сумніви, що зростають, у здатності Путіна виконати обіцяну їм мету так званої “денацифікації” України і може підірвати привабливість серед його основного електорату, пишуть аналітики ISW.

– Путін не може зробити єдиного, чого вимагає його жорсткий електорат — виграти війну, – пишуть аналітики.

Водночас Путін продовжує змінювати своїх старших воєначальників, ймовірно, щоб зняти з себе провину та відродити ентузіазм в екстремістській воєнній спільноті.

Аналітики зазначають, що перетасовування старших командирів не вирішить системних проблем, які заважали російським операціям, логістиці, оборонній промисловості та мобілізації від початку вторгнення.

Цапи-відбувайли можуть відвернути критику від Путіна лише на якийсь час, і поява прямої критики керівництва серед його найбільш відданих прихильників жорсткої лінії, ймовірно, є провісником майбутнього невдоволення. Ескалація, звичайна чи ядерна, не може розв’язати проблеми Путіна, зокрема в Україні.

Джерело: ISW