Жовтень, 14 в 12:46

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про досягнення прогресу в переговорах щодо створення захисної зони довкола Запорізької атомної електростанції.

Про це він поінформував у своєму Twitter-акаунті за підсумками візитів до України та РФ.

– Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з РФ та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС, – зазначив голова МАГАТЕ.

Гроссі додав, що ситуація на станції зараз є неприйнятною, а тому потрібно вжити негайних дій для її захисту.

Зараз дивляться

Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with ???????? & ????????. Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant’s situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 14, 2022

Як відомо, минулого тижня Рафаель Гроссі прибув до Києва та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Цього тижня очільник МАГАТЕ відвідав РФ, після чого знову повернувся до Києва, щоб доповісти про результати переговорів з російською стороною.

Напередодні Гроссі, зокрема, зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у київському бомбосховищі.

– Ми просуваємося до створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС, – поінформував голова МАГАТЕ.

In a Kyiv bunker with ???????? Foreign Minister @DmytroKuleba, we are making progress towards the establishment of a nuclear safety and protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/BB4QbRHz6z — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 13, 2022

Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських військ з початку березня. Окупанти неодноразово обстрілювали територію станції.

Під час чергового обстрілу в ніч на 8 жовтня війська РФ пошкодили останню лінію зв’язку АЕС з енергосистемою України. Станція була повністю знеструмлена.

Згодом українські фахівці полагодили лінію зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою.