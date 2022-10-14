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Факти / Україна

Гроссі про переговори щодо ЗАЕС: Наближаємося до створення захисної зони

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Гроссі про переговори щодо ЗАЕС: Наближаємося до створення захисної зони
Фото: Офіс президента

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про досягнення прогресу в переговорах щодо створення захисної зони довкола Запорізької атомної електростанції.

Про це він поінформував у своєму Twitter-акаунті за підсумками візитів до України та РФ.

– Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з РФ та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС, – зазначив голова МАГАТЕ.

Гроссі додав, що ситуація на станції зараз є неприйнятною, а тому потрібно вжити негайних дій для її захисту.

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Як відомо, минулого тижня Рафаель Гроссі прибув до Києва та зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Цього тижня очільник МАГАТЕ відвідав РФ, після чого знову повернувся до Києва, щоб доповісти про результати переговорів з російською стороною.

Напередодні Гроссі, зокрема, зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у київському бомбосховищі.

– Ми просуваємося до створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС, – поінформував голова МАГАТЕ.

Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських військ з початку березня. Окупанти неодноразово обстрілювали територію станції.

Під час чергового обстрілу в ніч на 8 жовтня війська РФ пошкодили останню лінію зв’язку АЕС з енергосистемою України. Станція була повністю знеструмлена.

Згодом українські фахівці полагодили лінію зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою.

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