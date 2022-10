Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив про досягнення прогресу в переговорах щодо створення захисної зони довкола Запорізької атомної електростанції.

Про це він поінформував у своєму Twitter-акаунті за підсумками візитів до України та РФ.

Гроссі додав, що ситуація на станції зараз є неприйнятною, а тому потрібно вжити негайних дій для її захисту.

Arriving in Poland on the night train from #Ukraine after an intensive week of consultations with ???????? & ????????. Moving closer to the establishment of a protection zone for #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant—the plant’s situation is untenable and we need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 14, 2022