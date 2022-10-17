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Країни НАТО розпочали у Європі щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon

Валентина Летяк, редакторка стрічки
США-ЄС-НАТО
Фото: Depositphotos

У понеділок, 17 жовтня, ВПС країн НАТО розпочинають у Європі щорічні навчання Steadfast Noon з ядерного стримування із використанням стратегічних бомбардувальників. Триватимуть вони до 30 жовтня.

З поточними подіями у світі ці навчання не пов’язані, наголошують у Північноатлантичному союзі.

У Steadfast Noon, які проходитимуть над територіями Бельгії, Великої Британії та акваторією Північного моря, будуть задіяны до 60 літаків різних типів із 14 країн НАТО, зокрема американські стратегічні бомбардувальники B-52, здатні нести ядерну зброю. Проте бойова зброя на літаках не використовуватиметься.

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У НАТО кажуть, що ці навчання допомагають забезпечити захищеність, безпеку і дієвість сил ядерного стримування військового блоку.

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Джерело: NATO

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