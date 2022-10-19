Жовтень, 19 в 14:53

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про рішення запровадити “воєнний стан” на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Таку заяву диктатор зробив під час засідання Радбезу РФ 19 жовтня 2022 року.

“Воєнний стан”, оголошений Путіним, має розпочатися опівночі з 19 на 20 жовтня.

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Він передбачає заборону на виїзд громадян за межі Росії, відселення мешканців у “безпечні райони”, евакуацію об’єктів господарського, соціального та культурного призначення.

На території тимчасово окупованих областей окупанти запровадять “особливий режим” в’їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування.

В путінському “указі” також є пункт про “залучення громадян до виконання робіт” для “потреб оборони, ліквідації наслідків та відновлення об’єктів економіки”.

Окрім цього цей “указ” допускає вилучення необхідного для потреб оборони майна в організацій та громадян, з обіцянкою нібито “подальшої виплати вартості” цього майна.

Також у сфері комунікацій запроваджують військову цензуру та контроль за телефонними переговорами.

27 вересня окупанти оголосили “результати” псевдореферендумів на території тимчасово окупованих районів у Херсонській, Запорізькій, Луганській і Донецькій областях.

Через три дні Путін підписав із ватажками терористичних організацій “Л/ДНР” та колаборантами у Херсонській та Запорізькій областях “договори” про анексію цих територій України.

4 жовтня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ. Він визнав нікчемними “укази” Путіна про анексію українських територій.