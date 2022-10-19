Атаки по містах України та антидронні рушниці від НАТО: що відбувається на 238-й день війни (онлайн)

Командувач російською окупаційною армією в Україні Сергій Суровікін та окупаційна адміністрація Херсонської області оголосили про підготовку переселення мешканців правобережної Херсонщини на лівий берег Дніпра. Суровікін заявив про можливі “найбільш непрості рішення” щодо Херсону. Водночас серед українських посадовців та журналістів існує недовіра до таких заяв з боку Росії.

Зранку 18 жовтня окупанти вдарили по об’єктах енергоінфраструктури в Києві, Дніпрі, Житомирі, Миколаєву, що викликало знеструмлення в деяких районах.

В уряді України повідомили, що в період з 10 по 18 жовтня через атаки Росії атак зазнали 408 об’єктів інфраструктури України, із них понад 45 – це об’єкти енергетичної інфраструктури.

Українські захисники знищили три склади боєприпасів та штурмовик Су-25 окупантів на півдні, повідомили в ОК Південь.

У Лимані поліція ексгумувала тіла п’ятьох вбитих дітей. Наймолодшій був рік.