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Факти / Україна

ЗСУ вночі знищили 13 дронів-камікадзе на Миколаївщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Збитий дрон

Уночі проти 19 жовтня російські окупанти двічі атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе Shahed-136.

Українські захисники знищили одразу 13 дронів.

11 боєприпасів, що баражують, збили сили протиповітряної оборони Повітряного командування Південь.

Зараз дивляться

Ще два – воїни Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що протягом 18 жовтня Повітряні сили ЗСУ знищили 12 ворожих повітряних цілей:

  • чотири крилаті ракети типу Калібр та один дрон-камікадзе (підрозділ Повітряного командування Схід),
  • крилату ракету Х-101/Х-555 (підрозділ Повітряного командування Центр),
  • російський штурмовик Су-25 (підрозділ херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування Південь),
  • п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 (Повітряне командування Південь).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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