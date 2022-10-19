ЗСУ вночі знищили 13 дронів-камікадзе на Миколаївщині
Уночі проти 19 жовтня російські окупанти двічі атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе Shahed-136.
Українські захисники знищили одразу 13 дронів.
11 боєприпасів, що баражують, збили сили протиповітряної оборони Повітряного командування Південь.
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Ще два – воїни Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, що протягом 18 жовтня Повітряні сили ЗСУ знищили 12 ворожих повітряних цілей:
- чотири крилаті ракети типу Калібр та один дрон-камікадзе (підрозділ Повітряного командування Схід),
- крилату ракету Х-101/Х-555 (підрозділ Повітряного командування Центр),
- російський штурмовик Су-25 (підрозділ херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування Південь),
- п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 (Повітряне командування Південь).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 238-му добу.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Повітряні сили ЗСУ