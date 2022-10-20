Жовтень, 20 в 17:00

Російське командування наразі визначило головним завданням у війні проти України утримання фронту на Херсонському напрямку. Окупантам наказано зупинити контрнаступ українських військ.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

– Дані розвідки свідчать, що на найближчу перспективу завданням №1 для збройних сил РФ визначено утримати фронт та зупинити український наступ на Херсонському напрямку, – наголосив Громов.

Він уточнив, що ворог планує досягнути цього за рахунок першої хвилі мобілізації в РФ, а також за допомогою збільшення кількості угруповань окупантів на правобережжі річки Дніпро.

Зараз дивляться

Так, сьогодні для стримування просування Збройних сил України у Південнобузькому районі окупанти зосередили до 45 батальйонних тактичних груп. Вони прискорюють фортифікаційне обладнання позицій.

Крім того, вони постійно пробують відновити переправи через Дніпро, щоб перекидати підкріплення, зброю та техніку.

Як зазначив Громов, південний напрямок в Україні має для Кремля стратегічне значення. Саме тому РФ прагне його утримати.

– Для режиму Путіна південний напрямок – Херсон, Запоріжжя та Миколаїв – має стратегічне значення з точки зору як збереження сухопутного коридору до Криму та водозабезпечення півострова, так і створення майбутнього плацдарму для захоплення Миколаївської та Одеської областей, позбавлення України статусу морської держави, – пояснив Громов.

Крім того, РФ прагне прокладення сухопутного коридору до невизнаного Придністров’я.

Громов додав, що ЗСУ продовжують знищувати переправи окупантів, склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Шляхи логістичного забезпечення ворога лишаються під вогневим контролем ЗСУ.

За словами Громова, українські військові “допомагають” російським загарбникам притоплювати понтонні переправи, які ті намагаються встановлювати. Зокрема, йдеться про переправу поряд з Антонівським мостом.

У Генеральному штабі ЗСУ не виключають, що угруповання військ РФ може переміститися з правого на лівий берег.

– Але ви розумієте, що не в повному складі вони відійдуть, якщо будуть це робити, – заявив Громов.

Існує варіант, що ворог може залишити на правому березі Дніпра мобілізованих для стримування відходу своїх найбільш боєздатних підрозділів. Громов наголосив, що ці ненавчені мобілізовані окупанти не зможуть чинити сильний опір ЗСУ.

Джерело: Військове телебачення України