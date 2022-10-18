Жовтень, 18 в 16:39

Ще до кінця 2022 року Збройні сили України можуть досягнути значних перемог на фронті.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Кирило Буданов, коментуючи сценарії розвитку війни.

Він не виключив, що може йтися і про деокупацію Херсона.

Зараз дивляться

– До кінця року ми ще просунемося вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите… Я сподіваюся, що це може бути Херсон, – зазначив Буданов.

Він уточнив, що найважчі бої зараз відбуваються в районі міст Бахмут та Соледар (Донецька область).

Крім того, Буданов прогнозує завершення повномасштабної війни вже до літа 2023 року.

– У кінці весни це все має закінчитися. До літа все має завершитися, – наголосив він.

За словами керівника ГУР, йдеться про вихід України на міжнародно визнані кордони 1991 року.

Буданов прогнозує, що після завершення війни розпочнеться процес розпаду в Росії, під час якого від країни-агресора можуть від’єднатися певні регіони. Йдеться насамперед про кавказькі регіони, але не лише про них.

– Після завершення війни почнеться дуже серйозний політичний процес, пов’язаний зі змінами в нинішній РФ: від Росії від’єднаються певні регіони… Москва виплачуватиме репарації нам, це все їх чекає, – розповів Буданов.

Він додав, що Росія існує в нинішніх кордонах лише завдяки вірі її населення в потужність кремлівського режиму. А як тільки він обвалиться, розпочнеться процес розпаду.

Нещодавно британська розвідка повідомляла, що російська армія на Херсонщині намагається укріпитися в обороні і готується до контрнаступу Збройних сил України. Паралельно окупанти готують евакуацію з Херсону, побоюючись наступу українських військових.

Станом на 7 жовтня повідомлялося про звільнення до 500 кв. км території області з початку цього місяця та деокупацію 29 населених пунктів.

12 жовтня з’явилася інформація, що ЗСУ звільнили п’ять населених пунктів у Бериславському районі Херсонщині.

Фото: ГУР Міноборони України