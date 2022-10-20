Вибухи у містах України та обмеження електроспоживання: що відбувається на 239-й день війни (онлайн)
В Україні з 20 жовтня обмежують споживання електроенергії з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Частково вимкнуть вуличне освітлення.
Президент Росії Путін оголосив про введення “воєнного стану” у тимчасово окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях України.
Окупаційна російська влада Херсонської області покидає Херсон та переїжджає на лівий берег Дніпра.
Українські військові вже вивчили іранські дрони на 100% і розробляють ефективні методи протидії, повідомили у ЗСУ.
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