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У Миколаєві прогримів вибух.

Кореспондент Фактів ICTV з Миколаєва повідомляє про одиничний вибух.

Згодом голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що вибухом було знищено пам’ятник загиблим правоохоронцям.

– Епічно. Російські окупанти вирішили тільки питання з пам’ятником, – написав він.

Примітно, що навколо цього пам’ятника 13 жовтня в Миколаєві розгорівся скандал, коли люди без відповідних дозвільних документів хотіли його знести. З ними в сутичку вступили ветерани Міністерства внутрішніх справ, які живуть у місті.

Згодом Віталій Кім написав, що влада міста розгляне й інший варіант подій.