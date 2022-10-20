Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Вибухи у містах України та обмеження електроспоживання: що відбувається на 239-й день війни (онлайн)

Вибухи у містах України та обмеження електроспоживання: що відбувається на 239-й день війни (онлайн)

В Україні з 20 жовтня обмежують споживання електроенергії з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Частково вимкнуть вуличне освітлення.

Президент Росії Путін оголосив про введення “воєнного стану” у тимчасово окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях України.

Окупаційна російська влада Херсонської області покидає Херсон та переїжджає на лівий берег Дніпра.

Українські військові вже вивчили іранські дрони на 100% і розробляють ефективні методи протидії, повідомили у ЗСУ.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:02 - 20 жовтня

У Миколаєві прогримів вибух.

Кореспондент Фактів ICTV з Миколаєва повідомляє про одиничний вибух.

Згодом голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що вибухом було знищено пам’ятник загиблим правоохоронцям.

– Епічно. Російські окупанти вирішили тільки питання з пам’ятником, – написав він.

Примітно, що навколо цього пам’ятника 13 жовтня в Миколаєві розгорівся скандал, коли люди без відповідних дозвільних документів хотіли його знести. З ними в сутичку вступили ветерани Міністерства внутрішніх справ, які живуть у місті.

Згодом Віталій Кім написав, що влада міста розгляне й інший варіант подій.

– Якщо це вибух від вибухівки – відповідатимуть за законом. Хто б це не був, – написав він.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка