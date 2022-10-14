Жовтень, 14 в 0:14

Росія може готувати диверсії на Турецькому потоці, щоб звинуватити у цьому Україну.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

В МЗС нагадали, що Україна систематично попереджає партнерів про терористичні плани Росії щодо енергетичної інфраструктури.

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Відомство додало, що нещодавні спроби Росії схилити європейські уряди до поступок, зокрема зняття санкцій, за допомогою енергетичного шантажу зазнали поразки. Так само і з вимогами Кремля платити за газ в рублях та зупинка постачання газу через нібито технічні причини, які теж не мали жодного успіху.

– Натомість Європа продемонструвала силу та почала активну диверсифікацію та відмову від енергоресурсів шантажиста. Тому Путін вирішив перейти від шантажу до тероризму — фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури. Його мета — зруйнувати шляхи постачання та поставити ультиматум: запускайте Північний потік 2, бо у вас немає іншого вибору. Публічні натяки на це вже лунали від російських посадовців, – повідомили у МЗС.

Міністерство повідомило, що Україна веде постійний моніторинг російських дій, що мають ознаки підготовки до втілення чергової стратегії тероризму.

У МЗС нагадали, що президент Володимир Зеленський публічно попередив про підготовку Росії до можливого пошкодження української газотранспортної інфраструктури, зокрема під приводом провокацій на території самої Росії, з метою примусу Німеччини до запуску Північного потоку 2.

– Ми також володіємо даними щодо можливих аналогічних планів Росії щодо Турецького потоку, – повідомили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві пояснили, що частиною цієї стратегії Кремля є нав’язливі звинувачення України та інших західних країн в нібито плануванні чи здійсненні якихось дій проти енергетичної інфраструктури.

– Україна категорично відкидає такі звинувачення і закликає партнерів не піддаватися на маніпуляції та спроби Росії звинуватити інших у власних терористичних діях. Це інформаційне прикриття зловмисних планів самої Росії. В цьому контексті розглядаємо брехливі заяви про нібито затримання диверсантів, які планували пошкодити Турецький потік, як частину цієї російської стратегії дезінформації, – заявили у міністерстві.

В МЗС наполягають, що єдиний спосіб, у який партнери можуть упередити російський енергетичний тероризм — це зайняти вже зараз тверду позицію та публічно заявити, що запуску Північного потоку 2 чи зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов.

– Ми закликаємо партнерів не зволікати з чітким сигналом в бік Москви, який змусить її відмовитися від терористичних планів. Зберігаючи єдність та твердість, ми змусимо російський енергетичний тероризм зазнати поразки так само, як зазнав поразки її енергетичний шантаж, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 жовтня Швеція випустила офіційний звіт про перебіг розслідування витоків, що сталися наприкінці вересня на російських газопроводах. Правоохоронці Швеції підтвердили, що на трубопроводах сталися вибухи.

Згодом, 11 жовтня, було виявлено витік на одній із ниток нафтопроводу Дружба, цією ділянкою нафта йде до Німеччини.