Закликав до геноциду українців: справу директора Russia Today СБУ передала до суду

Серпень, 29 в 11:23

Справу директора пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, якого звинувачують у публічних закликах до геноциду українців та повалення конституційного ладу в нашій країні, Служба безпеки України передала до суду.

Під час досудового розслідування проти пропагандиста зібрано вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Кузнєцов-Красовський неодноразово негативно висловлювався про українців як націю, існування України як самостійної і суверенної держави.

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Він поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу. На своїх сторінках у соцмережах та на YouTube закликав російську владу до фізичного знищення українців.

Справа розслідувалась за ч. 2 ст. 442 (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів) ККУ.