Жовтень, 23 в 0:58

Служба безпеки України затримала почесного президента компанії Мотор Січ, колишнього народного депутата В’ячеслава Богуслаєва.

Як пишуть українські ЗМІ, Богуслаєв був затриманий 22 жовтня і зараз його перевозять до Києва.

За даними джерел Української правди, колишній нардеп Богуслаєв підозрюється у колабораціонізмі й пособництві державі-агресору.

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За іншими даними, колишнього власника Мотор Січ підозрюють у державній зраді.

Як пише видання Главком, Богуслаєву загрожує довічне ув’язнення.

Перед цим, як пишуть ЗМІ, у колишнього нардепа пройшли обшуки, під час яких “не обійшлося без нюансів”.

– У Богуслаєва відмовлялися відчиняти двері та їх відкривали за допомогою спецобладнання. За наявною інформацією, зараз оточення Богуслаєва не відповідає на дзвінки. Ідуть слідчі дії. І, за попередньою інформацією, обшуки пройшли не лише у голови правління, – пише Главком.

Офіційних підтверджень з боку правоохоронців наразі не було.

В’ячеславу Богуслаєву 83 роки. Він був народним депутатом у 5, 6, 7 і 8 скликаннях Верховної Ради України. Під час перших трьох каденцій він був членом фракції Партії регіонів, а під час восьмого скликання входив до групи Воля народу.

Фото: Аліна