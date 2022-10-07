Жовтень, 07 в 18:11

У російських найманців із ПВК Вагнера, яких активно задіяв диктатор Володимир Путін як основну професійну силу для повномасштабного вторгнення Росії в Україну, різко впав моральний дух.

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому CNN.

Агентство повідомляє, що взяло інтерв’ю у колишнього командира Вагнера, який зараз шукає притулку в Європі, і отримало доступ до новобранців цього ПВК, що воюють в Україні.

Зараз дивляться

– Я переконаний, що якби Росія не використовувала наймані групи в такому масовому масштабі, то не було б і мови про успіхи, яких досі добилася російська армія, – заявив колишній командир Вагнера, який колись керував найманцями в Сирії, Марат Габідуллін.

У розмові з колишніми товаришами, які зараз воюють проти України, Габідуллін сказав, що використання Росією найманців збільшилося, оскільки Кремль у веденні своєї війни збентежився.

– Російська армія не може впоратися з (війною, – Ред.) без найманців, – сказав Габідуллін, додавши, що існує “дуже великий міф, дуже велика брехня про нібито силу російської армії”.

Щонайменше 5000 найманців, пов’язаних із групою Вагнера, діють разом із російськими військами в Україні, повідомив CNN прессекретар військової розвідки України, який слідкує за ПВК Вагнера в Україні, Андрій Юсов.

Він також розповів, що ПВК Вагнера все частіше використовують для латання дірок у російській лінії фронту. Це, за його словами, спричинило серйозні проблеми з логістикою, з необхідністю постачати війська Вагнера боєприпасами, продовольством і підтримкою для тривалих операцій, тоді як Україна посилила свої атаки на російську логістику.

Кадри з телекамер, які, ймовірно, зняли з бойовиків Вагнера в серпні і передали CNN в Міністерстві оборони України, показують, як найманці скаржаться на відсутність бронежилетів і касок.

На іншому відео боєць скаржиться на наказ атакувати українські позиції, коли у його підрозділі закінчились боєприпаси.

Фото: Сергій Гайдай