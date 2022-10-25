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Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
Звільнення чотирьох населених пунктів на Донбасі та вибухи у Новій Каховці: що відбувається на 244-й день війни (онлайн)

Звільнення чотирьох населених пунктів на Донбасі та вибухи у Новій Каховці: що відбувається на 244-й день війни (онлайн)

Українські захисники звільнили чотири населені пункти на Донбасі: Кармазинівку, М’ясожарівку, Невське та Новосадове.

Збито три російських вертольоти Ка-52 за добу.

Німеччина передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони Iris-T.

В окупованій Новій Каховці на Херсонщині пролунала серія потужних вибухів.

Виявили секретний підрозділ з 33 військових інженерів в РФ, який наводить ракети на цивільні об’єкти в Україні.

Іран найближчим часом передасть РФ дрони Arash-2 та балістичні ракети.

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23:59 - 24 жовтня

Російські окупанти не збираються покидати Херсонську область, вони навпаки посилюють угруповання на цьому напрямку.

Про це в ефірі Фейгін Live розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– Вони просто вивозили підрозділи МВС, ФСБ, місцевої влади, бо щоночі по них прилітало. Військові хоч самі себе обороняють, воюють. А ці просто там ночували, а в місця ночівлі прилітало двічі-тричі за ніч. Щоб не втрачати ці кадри, вони просто вивезли їх на правий берег, та й то не всіх, – сказав він.

За словами Арестовича, росіяни завезли на Херсонщину новомобілізованих солдатів, а також посилили систему ППО.

Він зазначив, що звільнювати населені пункти на цьому напрямку набагато складніше через особливості місцевості.

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23:57 - 24 жовтня

У Бєлгороді в деяких районах після вибухів немає електроенергії.

Про це повідомляють у ЗМІ.

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