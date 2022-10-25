Звільнення чотирьох населених пунктів на Донбасі та вибухи у Новій Каховці: що відбувається на 244-й день війни (онлайн)
Українські захисники звільнили чотири населені пункти на Донбасі: Кармазинівку, М’ясожарівку, Невське та Новосадове.
Збито три російських вертольоти Ка-52 за добу.
Німеччина передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони Iris-T.
В окупованій Новій Каховці на Херсонщині пролунала серія потужних вибухів.
Виявили секретний підрозділ з 33 військових інженерів в РФ, який наводить ракети на цивільні об’єкти в Україні.
Іран найближчим часом передасть РФ дрони Arash-2 та балістичні ракети.
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