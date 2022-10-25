23:59 -

Російські окупанти не збираються покидати Херсонську область, вони навпаки посилюють угруповання на цьому напрямку.

Про це в ефірі Фейгін Live розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– Вони просто вивозили підрозділи МВС, ФСБ, місцевої влади, бо щоночі по них прилітало. Військові хоч самі себе обороняють, воюють. А ці просто там ночували, а в місця ночівлі прилітало двічі-тричі за ніч. Щоб не втрачати ці кадри, вони просто вивезли їх на правий берег, та й то не всіх, – сказав він.

За словами Арестовича, росіяни завезли на Херсонщину новомобілізованих солдатів, а також посилили систему ППО.

Він зазначив, що звільнювати населені пункти на цьому напрямку набагато складніше через особливості місцевості.