Коли чоловікам без військового досвіду дозволять виїзд за кордон: Зеленський відповів на петицію

Серпень, 16 в 12:07

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо обмеження виїзду за кордон чоловіків 18-60 років без військового досвіду, яка з 19 травня набрала понад 27 тис. підписів.

Глава держави наголосив, що право залишати територію України, відповідно до статті 64 Конституції, може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану, із зазначенням строку дії цих обмежень.

– Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану, – написав президент під петицією.

За його словами, правила перетину державного кордону громадянами України, обмеження та категорії громадян, які можуть виїздити у разі введення воєнного стану, встановлюються Кабміном.

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– Тому я звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання. Про відповідні результати автора електронної петиції поінформує Кабінет міністрів України, – пояснив Зеленський.

Верховна Рада днями підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 21 листопада.