Жовтень, 28 в 13:38

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що в області все ж доведеться продовжити віялові відключення світла. До того ж графіки стануть більш тривалі.

За його словами, наразі ДТЕК працює над вдосконаленням графіків планових відключень.

– Вкотре закликаю споживати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку із 06:00 до 11:00 та ввечері із 17:00 до 23:00, – наголосив Кулеба.

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Пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі також повідомила, що внаслідок ворожих обстрілів енергосистеми у Київській області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, Укренерго вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

У пресцентрі ДТЕК наголосили, що ситуація із застосуванням екстрених відключень за розпорядженням НЕК Укренерго динамічно змінюється щогодини і ДТЕК Київські регіональні електромережі (Київська область) та ДТЕК Київські електромережі (Київ) отримує нові команди регулярно впродовж доби.

– Станом на 00:45 28 жовтня такі поточні екстрені обмеження в Київській області закінчились, а в Києві закінчились станом на 01:08 28 жовтня. Однак вже на ранок 28 жовтня о 08:25 командою Укренерго знову застосували обмеження в Києві та області, – йдеться у повідомленні керівниці відділу з комунікацій ДТЕК Київські електромережі Алли Гурової.

У ДТЕК Київські електромережі також повідомили, що киянам продовжують екстрені відключення світла.

– Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання, – наголосили в компанії і також закликали споживачів максимально обмежити споживання електрики.

Нагадаємо, що через нічну атаку 27 жовтня з ладу вийшла низка критично важливих енергетичних об’єктів.