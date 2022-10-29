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Факти / Україна

Пошкоджено 33 тисячі об’єктів: мер міста оцінив вартість ушкоджень у Маріуполі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Пошкоджено 33 тисячі об’єктів: мер міста оцінив вартість ушкоджень у Маріуполі

Вартість ушкоджень Маріуполя від російської агресії складає $12,5-14,5 млрд.

Такі попередні оцінки навів мер Вадим Бойченко в ефірі FREEДОМ.

– З 2600 багатоквартирних будинків половина зруйнована. Всього, за нашими підрахунками, пошкоджено 33 тисячі інфраструктурних об‘єктів. Росія має заплатити репарації нашому місту, – зазначив міський голова.

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Бойченко наголосив, що наразі російські військові продовжують руйнувати будинки, щоб знищити сліди своїх воєнних злочинів.

– У підвалі (знищеного, – Ред.) будинку знаходилось 50 людей, які, імовірно, залишились під цими руїнами. Вони беруть бульдозерами, екскаваторами разом з бетоном розбирають і вивозять це на смітник і таким чином формують бетонні братські могили, тим самим ховаючи воєнні злочини, – заявив він.

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Проте воєнні злочини РФ вже зафіксовані, тож країна-агресор не зможе уйти від відповідальності за свої дії.

Фото: Маріупольська міська рада

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