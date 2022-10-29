Повреждены 33 тысячи объектов: мэр города оценил стоимость повреждений в Мариуполе

Октябрь, 29 в 20:16

Стоимость повреждений Мариуполя от российской агрессии составляет $12,5-14,5 млрд.

Такие предварительные оценки привел мэр Вадим Бойченко в эфире FREEДОМ.

– Из 2600 многоквартирных домов половина разрушена. Всего, по нашим подсчетам, повреждено 33 тысячи инфраструктурных объектов. Росия должна заплатить репарации нашему городу, – отметил городской голова.

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Бойченко подчеркнул, что российские военные продолжают разрушать дома, чтобы уничтожить следы своих военных преступлений.

— В подвале (уничтоженного, — Ред.) дома находилось 50 человек, которые, вероятно, остались под этими руинами. Они берут бульдозерами, экскаваторами вместе с бетоном разбирают и вывозят это на помойку и таким образом формируют бетонные братские могилы, тем самым пытаются скрыть военные преступления, — заявил он.

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Однако военные преступления РФ уже зафиксированы, поэтому страна-агрессор не сможет уйти от ответственности за свои деяния.

Фото: Мариупольский городской совет