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Туреччина веде переговори з Росією щодо нинішнього статусу зернового договору – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Туреччина веде переговори з Росією щодо нинішнього статусу зернового договору – ЗМІ
Фото: Depositphotos

Анкара зараз проводить переговори з Росією щодо статусу зернової угоди. Їх ведуть після того, як Москва оголосила про зупинення своєї участі, пише Bloomberg із посиланням на анонімного представника влади Туреччини.

– У неділю відбуваються переговори з Росією щодо чорноморської зернової угоди, вони продовжаться у понеділок, заявив представник турецької влади, – повідомляє видання.

Джерело агентства відзначило, що підстави для оптимізму є, незважаючи на ситуацію, що склалася.

Також, за його словами, кораблі, які досягли Стамбула, перебувають у процесі інспекції. Проте з портів України поки що жодні нові судна, завантажені зерном, на даний момент не виходять.

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