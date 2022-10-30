Жовтень, 30 в 17:34

Анкара зараз проводить переговори з Росією щодо статусу зернової угоди. Їх ведуть після того, як Москва оголосила про зупинення своєї участі, пише Bloomberg із посиланням на анонімного представника влади Туреччини.

– У неділю відбуваються переговори з Росією щодо чорноморської зернової угоди, вони продовжаться у понеділок, заявив представник турецької влади, – повідомляє видання.

Джерело агентства відзначило, що підстави для оптимізму є, незважаючи на ситуацію, що склалася.

Також, за його словами, кораблі, які досягли Стамбула, перебувають у процесі інспекції. Проте з портів України поки що жодні нові судна, завантажені зерном, на даний момент не виходять.