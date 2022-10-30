Жовтень, 30 в 0:20

У адміністрації президента США вважають, що рішення Росії призупинити участь в угоді з експорту зерна за посередництва Організації Об’єднаних Націй “перетворює продовольство на зброю”.

Про це 29 жовтня заявила прессекретар Ради національної безпеки США Адріенна Уотсон.

– Будь-які розмови Росії про зрив цього критично важливого експорту зерна по суті є заявою про те, що люди та сім’ї в усьому світі повинні платити більше за їжу або голодувати, – сказала вона.

Уотсон додала, що Росія намагається перетворити продовольство на зброю.

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– Росія знову намагається використати розпочату нею війну як привід для перетворення продовольства на зброю, що безпосередньо впливає на нужденні країни та світові ціни на продовольство, а також загострює і без того жахливі гуманітарні кризи та відсутність продовольчої безпеки, – йдеться у заяві.

Вона назвала той прогрес, який був досягнутий в період роботи чорноморського зернового коридору “величезним успіхом”, тому він має бути продовжений.

Раніше Росія заявила, що припиняє участь в зерновій угоді, за якою було ухвалене рішення щодо експорту українського зерна з морських портів України. На такий крок Кремль пішов після атак безпілотників на окупований Севастополь, у чому Міноборони та МЗС РФ звинуватили Україну та Британію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія ухвалила рішення зірвати зернову угоду ще у вересні.

Угода була підписана у липні, після місяців переговорів. Представники України та Росії підписали угоду за посередництва ООН і Туреччини. Росія пообіцяла розблокувати порти на Чорному морі, щоб забезпечити безпечний прохід зерна та олійних культур – одних з найважливіших експортних товарів України.