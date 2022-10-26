Жовтень, 26 в 19:15

Керівництво Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виступить в Раді безпеки ООН із закликом створити безпекову зону навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив генеральний директор агентства з ядерного нагляду Рафаель Гроссі під час конференції Nuclear Power in the 21st Century.

Наприкінці своєї промови Гроссі заявив, що має оголосити учасникам конференції новину.

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– Нам потрібно запобігти великій ядерній аварії, тому завтра я залишу вас на кілька годин, щоб виступити перед Радбезом ООН на тему швидкого створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС, – заявив він.

Засідання Ради безпеки ООН відбудеться у четвер, 27 жовтня.

Раніше, під час чергової атаки в ніч на 12 жовтня, російські війська пошкодили останню лінію зв’язку АЕС з енергосистемою України, внаслідок чого станція була знеструмлена.

Згодом фахівці відновили резервне живлення Запорізької АЕС.

Вже 14 жовтня гендиректор МАГАТЕ Гроссі повідомив про досягнення прогресу в переговорах щодо створення захисної зони довкола Запорізької АЕС.

Голова НАЕК Енергоатом згодом казав, що небезпека атомної аварії на ЗАЕС є високою, а ситуація з кожним тижнем лише погіршується.