Жовтень, 31 в 16:46

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що Україна вже використала запас обладнання, яке було на складах для відновлення енергетики.

– Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах, після перших двох “хвиль атак”, що відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонів доларів, – повідомив Сахарук в ефірі ICTV.

Він зазначив, що закупівля нового обладнання – складний процес: це не лише дуже дорого, а й займає велику кількість часу.

Зараз дивляться

– Зараз працюємо над тим, як його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. Нині це проблема у всіх енергетиків. Потрібно багато грошей і, на жаль, час, – пояснив виконавчий директор ДТЕК.

Він попередив, що з кожним разом відновлення електропостачання займатиме дедалі більше часу.

Крім того, Сахарук розповів, що згідно з підготовленими графіками, планові відключення мають тривати 4-6 годин, якщо на це не накладатимуться аварійні відключення, як це сталося сьогодні вранці.