Жовтень, 31 в 12:34

У понеділок, 31 жовтня, російські війська здійснили ракетну атаку на Дністровську ГЕС.

Про це розповів у коментарі Фактам ICTV речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Таким чином він прокоментував інформацію МВС Молдови про російську атаку на ГЕС начебто з використанням безпілотника. Юрій Ігнат зазначив, що це була саме ракетна атака.

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– Не було сьогодні застосування БПЛА, дронів-камікадзе не було. Як мені сказали льотчики, сьогодні несприятливі умови для їх використання. Сьогодні летіли виключно крилаті ракети… Дністровська ГЕС була атакована саме ракетою. Тільки, напевно, не однією, – наголосив Ігнат.

Він уточнив, що дамбу ГЕС “просто так не переб’єш”. Ігнат уточнив, що сьогодні рашисти атакують усю територію України.

Він додав, що деталі щодо можливих пошкоджень чи подробиці атаки має озвучувати місцева влада.