Октябрь, 31 в 12:34

В понедельник, 31 октября, российские войска совершили ракетную атаку на Днестровскую ГЭС.

Об этом рассказал в комментарии Фактам ICTV спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Таким образом, он прокомментировал информацию МВД Молдовы о российской атаке на ГЭС якобы с использованием беспилотника. Юрий Игнат отметил, что это была именно ракетная атака.

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– Не было сегодня применения БПЛА, дронов-камикадзе не было. Как мне сказали летчики, сегодня неблагоприятные условия для их использования. Сегодня летели исключительно крылатые ракеты… Днестровская ГЭС была атакована именно ракетой. Только, наверное, не одной, – подчеркнул Игнат.

Он уточнил, что дамбу ГЭС “просто так не перебьешь”. Игнат уточнил, что сегодня рашисты атакуют всю территорию Украины.

Он добавил, что детали по поводу возможных повреждений или подробности атаки должны озвучивать местные власти.