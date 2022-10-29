Жовтень, 28 в 22:29

Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії, внаслідок чого обмеження накладаються проти 35 громадян РФ, у тому числі керівництва компанії Газпром.

Про це у п’ятницю, 28 жовтня, заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

– Сьогодні ми додаємо до цього списку ще 35 осіб, у тому числі впливових керівників державної енергетичної компанії Газпром, і запроваджуємо санкції щодо шести компаній енергетичного сектора, – заявив прем’єр.

Крім Газпрому, під санкції підпадають російські компанії Лукойл, Трансойл, СОГАЗ та Національна нерудна компанія. У переліку підсанкційних осіб, серед інших, заступник голови уряду Російської Федерації Олександр Новак, міністр промисловості і торгівлі РФ Денис Мантуров, міністр енергетики Росії Микола Шульгінов та голова ради директорів Газпрому Віктор Зубков.

Зараз дивляться

– Канаду та Україну об’єднують не лише міцні зв’язки між нашими народами, але й наша фундаментальна віра у свободу, демократію, справедливість та перемогу світла над темрявою. Оскільки Росія продовжує свою незаконну та невиправдану агресію проти України, Канада продовжуватиме підтримувати український уряд та народ. Відстоюючи себе, українці відстоюють демократію в усьому світі, – сказав очільник канадського уряду.

Джастін Трюдо додав, що Канада має намір запровадити нові санкції проти представників російського сектора юстиції та безпеки, включно зі співробітниками поліції та слідчих, прокурорами, суддями та співробітниками в’язниць, причетних до грубих та систематичних порушень прав людини щодо лідерів російської опозиції.

17 жовтня міністр закордонних справ Канади оголосила про санкції проти 34 фізосіб та однієї юридичної особи з Росії.