З Херсону окупанти вивозять ліки, медичне обладнання та транспортні засоби – Генштаб

Жовтень, 29 в 18:43

Російські загарбники почали вивозити з Херсону до Криму транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста.

Про це повідомляють у Генштабі.

Також підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста.

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– З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли, – повідомляють у Генштабі.

Крім того, під приводом проведення підготовки до оборони Нової Каховки окупанти примусово евакуюють місцеве населення з вулиць на лівобережній частині Херсонської області.

За наявною інформацією, у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої Луганщини значні проблеми з грошовим забезпечення. Бойовики не отримують призначених виплат.

Зазначається, що ЗСУ протягом доби завдала 17 ударів по ворогу. 11 із них – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 3 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

Завдяки українській ППО було збито авіаційну керовану ракету Х-59 та 2 БпЛА Орлан ворога.

– Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об’єктів окупантів, – інформують у Генштабі.

Фото: Факти ICTV