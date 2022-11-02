Розіб’ємо РФ на нашій землі, але вона може повернутись через 10-20 років: Зеленський про пріоритет після війни

Листопад, 02 в 13:02

Для України навіть після завершення війни найголовнішим пріоритетом залишиться безпека, і це стосується не лише нашої держави, а й інших країн, які колись постраждали від дій Росії.

Про це в інтерв’ю чеському телебаченню заявив президент України Володимир Зеленський.

– Після цієї війни особливо предметно всі будуть ставитися до безпеки. Я вважаю, що безпека буде пріоритетом номер один. Ми розіб’ємо Росію на нашій землі, але це не значить, що вона не повернеться через 10-20 років. Хочеться вірити, що вони змінять своє ставлення до світу і до свого суспільства, – заявив він.

Голова держави зазначив, що українці повинні убезпечити себе на кордонах, у повітрі, на суші та на воді.

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Зеленський повідомив, що запропонував прем’єр-міністру Чехії створити оборонні відносини між країнами. Це, на його думку, допоможе створити надійну оборонну систему для майбутніх поколінь.