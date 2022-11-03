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Факти / Україна

Збитки Нафтогазу за підсумками півріччя сягнули понад 57 млрд грн

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Нафтогаз
Фото: Depositphotos

Нафтогаз звітував про більш ніж 57 млрд грн збитків за підсумками півріччя. Майже всі втрати припали на перший квартал, другий же компанія змогла закінчити із прибутком у 420 млн грн.

Про це йдеться у консолідованій фінансовій звітності НАК Нафтогаз України.

Загальний збиток компанії за перше півріччя становив 57,159 млрд грн. Збиток за перший квартал року – 57,579 млрд грн. 

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Основними факторами збитків за перший квартал стали:

  • додаткові відрахування до резерву сумнівної заборгованості, пов’язані зі зменшенням оцінки платоспроможності контрагентів компанії в результаті початку повномасштабної війни;
  • негативна різниця між закупівельною вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації відповідно до спеціальних обов’язків, покладених на компанію державою;
  • фізична руйнація активів унаслідок обстрілів із боку Росії.

– Починаючи з квітня, незважаючи на активні бойові дії, компанія змогла адаптуватися до нових умов і забезпечила прибуток 420 млн грн у II кварталі 2022 року, – повідомили в НАК.

У Нафтогазі зазначили, що цього вдалося досягти через скорочення витрат та законодавче врегулювання проблеми компенсації за покладені державою на компанію спеціальні обов’язки.

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Фінансовий план Нафтогазу на 2022 рік передбачає прибуток у розмірі 91,8 млрд грн за підсумками 12 місяців.

Від цього залежить, чи Нафтогаз отримає компенсацію за різницю в тарифах.

Джерело: Нафтогаз

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