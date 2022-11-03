Збитки Нафтогазу за підсумками півріччя сягнули понад 57 млрд грн
Нафтогаз звітував про більш ніж 57 млрд грн збитків за підсумками півріччя. Майже всі втрати припали на перший квартал, другий же компанія змогла закінчити із прибутком у 420 млн грн.
Про це йдеться у консолідованій фінансовій звітності НАК Нафтогаз України.
Загальний збиток компанії за перше півріччя становив 57,159 млрд грн. Збиток за перший квартал року – 57,579 млрд грн.
Основними факторами збитків за перший квартал стали:
- додаткові відрахування до резерву сумнівної заборгованості, пов’язані зі зменшенням оцінки платоспроможності контрагентів компанії в результаті початку повномасштабної війни;
- негативна різниця між закупівельною вартістю імпортованого газу та ціною його реалізації відповідно до спеціальних обов’язків, покладених на компанію державою;
- фізична руйнація активів унаслідок обстрілів із боку Росії.
– Починаючи з квітня, незважаючи на активні бойові дії, компанія змогла адаптуватися до нових умов і забезпечила прибуток 420 млн грн у II кварталі 2022 року, – повідомили в НАК.
У Нафтогазі зазначили, що цього вдалося досягти через скорочення витрат та законодавче врегулювання проблеми компенсації за покладені державою на компанію спеціальні обов’язки.
Фінансовий план Нафтогазу на 2022 рік передбачає прибуток у розмірі 91,8 млрд грн за підсумками 12 місяців.
Від цього залежить, чи Нафтогаз отримає компенсацію за різницю в тарифах.
Джерело: Нафтогаз