Убытки Нафтогаза по итогам полугодия составили более 57 млрд грн

Ноябрь, 03 в 19:31

Нафтогаз отчитался о более чем 57 млрд грн убытков по итогам полугодия. Почти все потери пришлись на первый квартал, второй же компания смогла закончить с прибылью в 420 млн грн.

Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности НАК Нафтогаз Украины.

Общий убыток компании за первое полугодие составил 57,159 млрд грн. Ущерб за первый квартал года — 57,579 млрд грн.

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Основными факторами ущерба за первый квартал стали:

дополнительные отчисления в резерв сомнительной задолженности, связанные с уменьшением оценки платежеспособности контрагентов компании в результате начала полномасштабной войны;

отрицательная разница между закупочной стоимостью импортируемого газа и ценой его реализации в соответствии со специальными обязанностями, возложенными на компанию государством;

физическое разрушение активов в результате обстрелов со стороны России.

– Начиная с апреля, несмотря на активные боевые действия, компания смогла адаптироваться к новым условиям и обеспечила прибыль 420 млн грн во II квартале 2022 года, – сообщили в НАК.

В Нафтогазе отметили, что этого удалось добиться из-за сокращения расходов и законодательного урегулирования проблемы компенсации за возложенные государством на компанию специальные обязанности.

Финансовый план Нафтогаза на 2022 год предусматривает прибыль в размере 91,8 млрд грн по итогам 12 месяцев.

От этого зависит, получит ли Нафтогаз компенсацию за разницу в тарифах.

Источник: Нафтогаз