Листопад, 04 в 9:19

Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 74 840 своїх військових.

За минулу добу українські військові знищили ще 840 окупантів. Як зазначили у Генштабі, це не рекорд, але потужно.

Також за добу ЗСУ ліквідували 16 танків, 28 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, три засоби ППО і збили вісім безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

танки ‒ 2 750 (+16);

бойові броньовані машини ‒ 5 580 (+28);

артилерійські системи – 1 772 (+17);

РСЗВ – 391 (+1);

засоби ППО ‒ 201 (+3);

літаки – 277;

гелікоптери – 258;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8);

крилаті ракети ‒ 397;

кораблі /катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 174 (+12);

спеціальна техніка ‒ 155 (+1).

Найбільших втрат російська окупаційна армія зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.