ЗСУ за добу ліквідували понад 800 окупантів,16 танків і 28 бронемашин
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 74 840 своїх військових.
За минулу добу українські військові знищили ще 840 окупантів. Як зазначили у Генштабі, це не рекорд, але потужно.
Також за добу ЗСУ ліквідували 16 танків, 28 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, три засоби ППО і збили вісім безпілотників оперативно-тактичного рівня.
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Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
- танки ‒ 2 750 (+16);
- бойові броньовані машини ‒ 5 580 (+28);
- артилерійські системи – 1 772 (+17);
- РСЗВ – 391 (+1);
- засоби ППО ‒ 201 (+3);
- літаки – 277;
- гелікоптери – 258;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8);
- крилаті ракети ‒ 397;
- кораблі /катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 174 (+12);
- спеціальна техніка ‒ 155 (+1).
Найбільших втрат російська окупаційна армія зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Детальніше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.