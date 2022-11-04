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Факти / Україна

ЗСУ за добу ліквідували понад 800 окупантів,16 танків і 28 бронемашин

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ за добу ліквідували понад 800 окупантів,16 танків і 28 бронемашин
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 74 840 своїх військових.

За минулу добу українські військові знищили ще 840 окупантів. Як зазначили у Генштабі, це не рекорд, але потужно.

Також за добу ЗСУ ліквідували 16 танків, 28 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, три засоби ППО і збили вісім безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Зараз дивляться

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

  • танки ‒ 2 750 (+16);
  • бойові броньовані машини ‒ 5 580 (+28);
  • артилерійські системи – 1 772 (+17);
  • РСЗВ – 391 (+1);
  • засоби ППО ‒ 201 (+3);
  • літаки – 277;
  • гелікоптери – 258;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8);
  • крилаті ракети ‒ 397;
  • кораблі /катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 174 (+12);
  • спеціальна техніка ‒ 155 (+1).

Найбільших втрат російська окупаційна армія зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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